Scacchi | World Cup 2023 | Daniele Vocaturo batte Volokitin agli spareggi e va al terzo turno! Avanzano anche Nakamura | Giri e So

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) Arriva una bella notizia per l’Italia dallaCupdi scena a Baku, Azerbaigian., riesce are l’ucraino Andrei, ex numero 20 del mondo nel 2005 e attualmente al 72° posto della lista FIDE uscita lo scorso 1° agosto, e a superare il secondo turno. Il romano, numero 1 d’Italia, vince entrambe le partite a cadenza rapid con 25 minuti di riflessione più 10 secondi di incremento a mossa per giocatore, fissando così il risultato del match sul 3-1. Alturno se la vedrà con il russo Daniil Dubov, uno tra i giocatori più imprevedibili e apprezzati del novero dei topse ancora non è riuscito ad entrare mai nei primi 20. Nella prima partita di ...