SC Paderborn-Osnabruck venerdì 04 agosto 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 4 agosto 2023) SCsono usciti sconfitti dai rispettivi incontri della prima giornata di 2. Bundesliga. I Blau und Schwarz sono stati sconfitti dal Greuther Furth addirittura per 5-0, mentre i neopromossi Lila-Weißen hanno perso 3-2 in casa contro il Karlsruher. Un inizio shock per i sesti classificati della stagione 2022-23, comunque sempre nelle prime InfoBetting: Scommesse Sportive e