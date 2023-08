Sanità | Ruffino Az | ‘al Piemonte tagli per 400 milioni’

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il governo Meloni va avanti con sovrana indifferenza e continua a smobilitare lapubblica. Al pari di altre regioni, ilsubirà uno di 400 milioni nei trasferimenti previsti dal Fondo sanitario nazionale. Azione insiste dal primo giorno di insediamento del governo di destra a richiamare l’attenzione della presidente Meloni sullo stato di intollerabile sottofinanziamento di un settore cruciale perché uno Stato possa ancora dirsi solidale e sociale. Il governo si assume una grave responsabilità verso quei milioni di italiani costretti a mesi di attesa per ricevere terapie salvavita o fare accertamenti diagnostici”. Lo dice Daniela, deputata di Azione. L'articolo CalcioWeb.

