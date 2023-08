Sanchez | porta aperta all’Inter Ritorno in un solo caso – CdS

(Di venerdì 4 agosto 2023) La possibilità che Alexistorniè concreta, ma legata al futuro di un altro giocatore nerazzurro. Per l’attacco la priorità è certa, si chiama Gianluca Scamacca. ATTACCO – Gianluca Scamacca è la priorità assoluta dell’Inter in attacco. Il giocatore italiano convince tutti, ma serve ora il rilancio al West Ham per chiudere. La sorpresa riguarda invece la quarta punta. Joaquin Correa potrebbe salutare, neldi un suo addio c’è Alexis. Il cileno apre alclamoroso, aspetta addirittura i nerazzurri ma non lo farà all’infinito. Adesso el Tucu non ha reali pretendenti,quindi sarà libero di scegliere altre proposte. Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

...Alexische è libero sul mercato dopo aver lasciato il Marsiglia. Il cileno ha rifiutato parecchie offerte , soprattutto europee (spagnole in particolare), anche se la più riccala firma ...Raggiunto un accordo tra il Chelsea e il Brighton per Robert. Il portiere potrebbe essere pagato 29 milioni di euro, secondo quanto riferiscono diversi media locali. Il 25enne giocherà con il connazionale Kepa Arrizabalaga dopo la partenza di Edouard ...'La nostra diffidenza verso la classe politica locale non è mai stata un alibi per l'immobilità, ma tutto il contrario: là dove c'è abbandono e buio, La Guarimbaluce e voglia di fare . In ...

OM, Longoria chiude la porta ad Alexis Sanchez. Under e Malinovskyi, futuro da valutare TUTTO mercato WEB

Beatriz Neila Santos e Sara Sanchez hanno corso insieme ai ragazzi della SS300 del CIV nel recente round di Misano in occasione della Racing Night.I recenti rumors su un possibile ritorno di Alexis Sanchez all'Inter non sono del tutto campati in aria. Anzi, meritano ulteriore approfondimento. Innanzitutto, condicio sine qua non, ...