San Giuliano Milanese | da ottobre scatteranno le multe per i condomini che non effettuano correttamente la raccolta differenziata

(Di venerdì 4 agosto 2023) Entrerà infatti in azione la figura dell’accertatore, che eseguirà controlli relativi al corretto smaltimento dei rifiutiali. Il Comune punta così ad accrescere la percentuale di

Il progetto non coinvolge solo il quartiere didi Erice, ma anche altre aree che verranno raggiunte dalle associazioni che offriranno laboratori itineranti muovendosi su mezzi dedicato. ...I funerali di Sofia I funerali di Sofia saranno celebrati alle 10 di sabato prossimo, 5 agosto, nella parrocchia dia Cologno Monzese . Il corpo sarà restituito alla famiglia dopo l'...... Magliocco, Pignatelli Aragona (tra le via Ruggero Settimo e Vaglica), Spinuzza, Bara all'Olivella, Orologio, Giacalone, Scarlatti, cortile, Antonio Ugo Amico, Bari, discesa dei ...

Tolkien di cittadinanza. Meloni e Sangiuliano impongono la mostra alla Gnam Il Foglio

Anche quest’anno la Compagnia d’Arte Popolare o.n.l.u.s. di San Giuliano del Sannio (CB) organizza la Rassegna folklorica internazionale “INCONTRI” che raggiunge così la sua diciottesima edizione. Si ...Talk, laboratori, performance e 1000 gru per Hiroshima: a San Ginesio, una festa per trasformare il ricordo della tragedia in pace e creatività ...