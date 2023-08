Samardzic-Inter vicinissimi | Udinese rassegnata | esclusione netta

(Di venerdì 4 agosto 2023)sempre più vicino all’. Già nelle prossime ore potrebbe vedersi a Milano. L’lo esclude dall’amichevole FUORI ? Lazarviaggia verso l’. L’lo ha completamente escluso dalla partita amichevole che inizierà fra poco contro l’Al Rayyan. Il serbo non è stato nemmeno convocato per la panchina. Ovviamente c’entra il prossimo e imminente passaggio all’, che ormai ha chiuso la trattativa con l’inserimento del giovane Fabbian nella trattativa.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it ...

Stretta finale ormai per il passaggio all'di Lazar: le tappe per l'arrivo in nerazzurro del talento serboL'stringe i tempi e accelera per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Lazar(LaPresse) - ...... rinforzati ulteriormente dalla trattativa- Fabbian in chiusura. Regge però anche la ... Un mercato che mai come quest'anno è pieno di colpi di scena, spesso negativi, per l'Commenta per primo Il calciomercato dell'è in piena fibrillazione: i nerazzurri, infatti, stanno definendo la trattativa per Lazarcon l'Udinese, per poi dedicarsi al capitolo portiere. Ma Simone Inzaghi spera anche in ...

Nella lista dei nomi valutati dall'Inter resta pure Beto. I nerazzurri in questo caso approfitterebbero della trattativa con l'Udinese per Samardzic e Fabbian per mettere sul tavolo anche il ...Prima il doppio colpo Sommer-Samardzic, poi l’Inter si concentrerà sul file Gianluca Scamacca. È diventato il primissimo obiettivo per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi, ecco gli aggiornamenti da ...