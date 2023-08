(Di venerdì 4 agosto 2023) SAN(ITALPRESS) – E' stato presentato questa mattina ilper lo Studio e il Trattamento delle disfunzioni e delle patologie dell'apparato uro-genitaledell'Istituto per la Sicurezza Sociale di San, uno spazio dedicato esclusivamente allae al benessere delle donne. Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni, hanno illustrato il progetto e le attività il direttore generale dell'ISS Francesco Bevere, la direttrice della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli e il Responsabile del Modulo Funzionale di Endoscopia Ginecologica Maurizio Filippini. All'incontro, anche Amalia Vetromile, dell'associazione Mamanomama e responsabile del progetto “Sexandthecancer”.Tale...

Salute intima femminile, a San Marino nasce un Centro specialistico La Nuova Ferrara

SAN MARINO (ITALPRESS) – E’ stato presentato questa mattina il Centro per lo Studio e il Trattamento delle disfunzioni e delle patologie ...In estate i casi raddoppiano, anche a causa del contatto con sabbia e mare. I consigli degli esperti per prevenirla e curarla efficacemente ...