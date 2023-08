... le conseguenze per ladegli ecosistemi marini , per l'economia e le vite di milioni di ... Se sulnaturale di El Niño, adattamento a parte, poco possiamo fare, sul riscaldamento globale ...Così, una volta divenute evidenti le conseguenze delsul benessere individuale " quali ... alla loro cultura, al tempo a disposizione per cucinare e, non ultimo, alla propriamentale . ...... sono stati abbandonati o ceduti 127 animali al giorno ,destinato a crescere nella ... I numeri sono stimati, perché purtroppo i dati ufficiali provenienti dal Ministero dellasi devono ...

Salute, fenomeno di Raynaud: identificate le cause genetiche ... Il Denaro

Recenti studi hanno dimostrato un calo del gusto nei fumatori di sigarette elettroniche. Ecco il fenomeno, "vape tongue", scopri le cause e i sintomi.Acqua, aria, terra e fuoco: i quattro elementi si stanno trasformando a causa della noncuranza degli abitanti più intelligenti del pianeta ...