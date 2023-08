Salario minimo | la mossa di Meloni | un tavolo a settembre La «strigliata» sugli errori in Aula

(Di venerdì 4 agosto 2023) La premier a vice e capigruppo dopo la leggerezza sul via libera del governo (corretto in extremis) alla patrimoniale proposta da Fratoianni: «Serve più attenzione»

... ovviamente saccheggiando le finanze pubbliche Sullo stesso argomento: Calderone: "Reddito di cittadinanza 25 miliardi e nessun risultato", passa la sospensiva: se ne riparla dopo l'...Insalata di riso e prosciutto. E, soprattutto, l'ansia di ritrovare la forza propulsiva smarrita in Parlamento. Il semipresidenzialismo e l'autonomia, il Mes e il: su troppi dossier la tattica è quella del 'se ne riparla dopo le vacanze'. Il vertice coi capigruppo e i vicepremier. Lo spauracchio delle europee e della legge di Bilancio Pure la ..., scontro in Aula Le parole del ministro planano su un dibattito alla Camera dove tra grida e polemiche al vetriolo il Centrodestra è nel mirino delle opposizioni. Da Pd e 5S si alza il ...

La premier a vice e capigruppo dopo la leggerezza sul via libera del governo (corretto in extremis) alla patrimoniale proposta da Fratoianni: «Serve più attenzione» ...Approvata dalla Camera la sospensione per un periodo di sessanta giorni dell'esame della proposta di legge sul salario minimo.