Sabato da bollino nero sulle vie del mare | le strade a rischio nel weekend

Domani 5 agosto è previsto nero, al via attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. A partire da 5 agosto, e durante altri due weekend del mese, più precisamente il 12 e 26... Viabilità Italia prevede nero (traffico critico) nella mattinata di domani, 5 agosto, e rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l'intera...

Esodo estivo, sabato da bollino nero su strade e autostrade TGCOM

Le tratte interessate sono le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, S ...Prende il via Il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete ...