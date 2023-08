Sabatini | chi è più forte tra Inter e Milan? I rossoneri | perché i nerazzurri si sono indeboliti La compagine di Pioli mi sembra…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 4 agosto 2023) A quindici giorni dall’inizio del campionato di Serie A, il giornalista Sandroha messo in comparazione le big del campionato e dove ha sostenuto che tra le due squadreesi, quella piùè quella rossonera: “Chi è piùtra? I, rispetto allo scorso anno, si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:derby per lo scudetto? Coppa Italia impegnativa per le grandi Arbitri di Coppa Italia, al via i quarti di finale Ildeve vincere per mantenere il passo Lotta scudetto a tre? Intanto l’...