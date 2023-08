Russia | Navalny condannato ad altri 19 anni di prigione

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un tribunale di Mosca haAlexeiad19di reclusione, in un carcere di massima sicurezza, per la sua attuale condanna per estremismo. Si tratta della terza pena detentiva ...

Il movimento politico diè stato precedentemente messo fuori legge e dichiarato "estremista" dalle autorità russe.è stato riconosciuto colpevole di aver creato una comunità ...Ex avvocato,è salito alla ribalta grazie a blog che hanno denunciato quella che, a suo dire, è una vasta corruzione in. L'uomo ha affermato che la Federazione sarebbe governata da '..., che ha 47 anni, è stato arrestato nel 2021 dopo essere rientrato indalla Germania, dove era stato curato dopo un avvelenamento quasi fatale, per il quale ha accusato i servizi ...

