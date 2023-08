Russia | Navalny condannato ad altri 19 anni di carcere

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Il leader dell'opposizione russa Alexey, attualmente in una colonia penale, è statoa un'ulteriore pena detentiva di 19. Lo riporta la Bbc, ricordando che la pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 20per la principale voce critica nei confronti di Vladimir Putin.è stato dichiarato colpevole di aver fondato e finanziato un'organizzazione e attività estremiste. Alla vigilia della sentenza l'oppositore del Cremlino aveva detto di aspettarsi ''una condanna stalinista''. Su Twitter aveva ricordato che nei suoi confronti sono stati "chiesti vent'. Me ne daranno 18. Sarà un periodo enorme"., che ha 47, è stato arrestato nel 2021 dopo essere rientrato indalla ...

Ex avvocato,è salito alla ribalta grazie a blog che hanno denunciato quella che, a suo dire, è una vasta corruzione in. L'uomo ha affermato che la Federazione sarebbe governata da '..., che ha 47 anni, è stato arrestato nel 2021 dopo essere rientrato indalla Germania, dove era stato curato dopo un avvelenamento quasi fatale, per il quale ha accusato i servizi ...Le autorità russe nel 2021 hanno bollato come 'estremiste' sia la rete di uffici diinsia la Fondazione Anticorruzione dell'oppositore le cui inchieste negli anni passati hanno più ...

Navalny condannato ad altri 19 anni di reclusione. Ue: “Inaccettabile, sia rilasciato” la Repubblica

L’oppositore russo Aleksey Navalny è stato condannato a 19 anni di reclusione in un processo per «estremismo» considerato di chiara matrice politica. Lo riporta Novaya Gazeta Europa. La pubblica ...Il leader dell’opposizione russo, Alexei Navalny, è stato condannato a ulteriori 19 anni di carcere con l’accusa di estremismo. Lo ha reso noto il suo portavoce. «Alexey Navalny è stato condannato a 1 ...