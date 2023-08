Russia | Navalny condannato ad altri 19 anni di carcere

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il leader dell'opposizione russa è stato dichiarato colpevole di aver fondato e finanziato un'organizzazione e attività estremiste Il leader dell’opposizione russa Alexei, attualmente in una colonia penale, è statoa un’ulteriore pena detentiva di 19. Lo riporta la Bbc, ricordando che la pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 20per la principale voce critica nei confronti di Vladimir Putin.è stato dichiarato colpevole di aver fondato e finanziato un’organizzazione e attività estremiste. Alla vigilia della sentenza l’oppositore del Cremlino aveva detto di aspettarsi ”una condanna stalinista”. Su Twitter aveva ricordato che nei suoi confronti sono stati “chiesti vent’. Me ne daranno 18. Sarà un periodo enorme”., ...

Dopo l'avvelenamento che lo ha ridotto in fin di vita nel 2020,è voluto tornare inper affrontare i processi che lo vedono coinvolto in patria. Continua a leggere su Tg. La7.it -..."Non volendo poggiare sulla gamba della coscienza " ha detto" la miaha fatto alcuni grandi balzi, spingendo tutti attorno, ma poi è scivolata ed è crollata con fracasso , ...Le autorità russe nel 2021 hanno bollato come "estremiste" sia la rete di uffici diinche la sua Fondazione Anticorruzione, le cui inchieste negli anni passati hanno più volte messo ...

Navalny condannato ad altri 19 anni di reclusione. Ue: “Inaccettabile, sia rilasciato” la Repubblica

(Adnkronos) – Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, attualmente in una colonia penale, è stato condannato a un’ulteriore pena detentiva di 19 anni. Lo riporta la Bbc, ricordando che la pubb ...Il leader dell’opposizione russo è accusato di estremismo, dalla prigione in cui è rinchiuso sorrideva mentre il giudice leggeva il verdetto ...