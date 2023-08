Russia | arriva la condanna per Navalny | polemiche

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023)lanei confronti di Aleksey: in merito a ciò non sono assolutamente mancate leda parte dell’Unione Europea e non solo Proprio negli ultimi minuti è stata diramata la notizia ufficiale che vede come protagonista l’uomo inquadrato in foto. Si tratta di Aleksey, l’oppositore russo che era finito in manette nel gennaio del 2021. Ricordiamo che ha dovuto subire un processo per “estremismo” (chiara matrice politica). Alla fine i giudici hanno deciso dirlo a 19 anni di reclusione. La pubblica accusa, invece, aveva chiesto per lui almeno 20 anni di carcere. Ricordiamo cheè sempre stato considerato come uno dei nemici del presidente Vladimir Putin. Una volta che era ritornato da Berlino, venne ...