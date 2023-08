Russia | Alexei Navalny condannato a 19 anni di carcere per «estremismo»

(Di venerdì 4 agosto 2023)è statodal tribunale di Mosca a 19dinell’ambito di un processo per «». Per il politico e attivista russo, che già sta scontando una condanna a novedi reclusione, la pubblica accusa aveva chiesto una pena di 20. Le accuse rivolte asono considerate di evidente matrice politica, così come quelle per le quali si trova dietro le sbarre già da più di duee mezzo. Le autorità russe nel 2021 hanno bollato come «estremiste» sia la rete di uffici diinche la sua Fondazione Anticorruzione, le cui inchieste neglipassati hanno più volte messo in imbarazzo il Cremlino. Il processo si ...

