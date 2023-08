Rugby | Ruzza | “Sarà fondamentale contro l’Irlanda | bisognerà essere lucidi”

(Di venerdì 4 agosto 2023) “è una squadra molto consistente nella rimessa laterale. Sappiamo quali sono i loro punti forti. Chiaramente tra una partita e l’altra ci sono degli adattamenti che è giusto fare. Hanno degli ottimi saltatori:precisi nell’esecuzione.una partita molto fisica e dovremo farci trovare pronti”, ha dichiarato il capitano della Nazionale Italiana diMaschile, Federico, durante il captain’s run all’Aviva Stadium di Dublino. “Hanno una identità precisa, è difficile paragonarli ad altre squadre. Sono molto efficaci palla in mano. E’ importante imparare ad affrontare i momenti difficili ede precisi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno: in queste partite diventano ...

...il secondo Test Match estivo dell'Italia nelle Summer Nations Series in preparazione della... CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DI FEDERICO"Mi confronto molto con Michele ...... in preparazione allaWorld Cup 2023, rassomiglia molto di più a quella titolare rispetto ... In seconda torna, ancora capitano in attesa di Lamaro, assieme all'altro esordiente Dino Lamb . ...... 19 caps) 8 Toa HALAFIHI (Benetton, 10 caps) 7 Manuel ZULIANI (Benetton, 11 caps) 6 Sebastian NEGRI (Benetton, 46 caps) 5 Federico(Benetton, 42 caps) " capitano 4 Dino ...

Il CT dell'Italia del rugby, Kieran Crowley, che lascerà la panchina azzurra dopo i Mondiali, ha diramato la formazione che giocherà in trasferta contro l'Irlanda sabato 5 agosto alle ore 21.00 italia ...Secondo impegno degli azzurri in vista della Coppa del Mondo in Francia. Debuttano due dei giocatori più attesi ...