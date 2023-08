Rubano FI | “Da De Luca promesse non mantenute | prova ancora a illudere il territorio”

Deprova ancora ad illudere il territorio, meccanismo che, ahinoi, gli è riuscito in passato, ... Così in una nota Francesco Maria, deputato sannita di Forza Italia e commissario provinciale ...Deprova ancora ad illudere il territorio, meccanismo che, ahinoi, gli è riuscito in passato, ... Così in una nota Francesco Maria, deputato sannita di Forza Italia e commissario provinciale ...... 46 anni, istruttrice di karate, di Sarmeola di(Padova), mamma di Noah di 7 anni. "Miss ... 47 anni, casalinga, di Dovera (Cremona), mamma di, Andrea e Cecilia, di 18, 15 e 5 anni; "Miss ...

Rubano affondo a De Luca: «Sanità, situazione drammatica» ilmattino.it

“Parole, parole, parole… è il ritornello di una famosa canzone di Mina, ma è anche l’emblema della mala gestione della Regione Campania targata De Luca. La situazione della sanità in Campania è dramma ...«Sulla drammatica situazione della sanità campana» e, in particolare, nel Sannio interviene Francesco Maria Rubano, deputato sannita di Forza Italia e commissario provinciale ...