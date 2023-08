Rubano di notte la piscina nuova di zecca da una villetta in Brianza

Leggi su agi

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Costava 1500 euro ed era portatile. Non proprio una vasca di lusso, comunque un'oasi di refrigerio per il proprietario che due giorni fa aveva raccontato a 'Il Giornale di Monza e Vimercate' il furto della suaa Bernareggio. I 'ladri di frescura' hanno svuotato gli oltre 55mila litri d'acqua servendosi di una pompa e poi l'hanno smontata pezzo per pezzo nella. E, a modo loro, hanno anche festeggiato l'impresa. "Hanno aperto il frigo e bevuto la birra mentre aspettavano che si svuotasse. Le altre casse se le sono portate via". Il padrone dellacon, fino a poco tempo fa,, ha denunciato ai carabinieri che stanno indagando. Emergono alcuni dettagli del bottino: lamontata sul terreno aveva dimensioni di 10 metri per 5, di colore grigio scuro, bordi di 975 ...