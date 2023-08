Ronaldo | 145 gol di testa | nessuno come lui nella storia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Cristianoha messo a segno ben 145 gol diin carriera:il portogheseEnnesimo recordcarriera di Cristiano, che anche in terra araba non ha alcuna intenzione di volersi fermare. Con la rete messa a segno contro il Monastir, CR7 ha raggiunto quota 145 gol di, superando anche Gerd Muller e portandosi al primo posto di questa speciale classifica.

CristianoSoFoot intervista il creatore di Gio CR7, un account Twitter definito da molti come l'archivista ufficiale di Cristiano.

Cristiano Ronaldo sempre più nella storia. Nella sfida tra Al Nassr e Monastir valida per la fase a gironi della UAFA Cup, la formazione di CR7.Ma non solo. Come detto, sono due i record di CR7. Infatti, con il gol di testa, l'attaccante è diventato il giocatore che ha segnato più gol con questa specialità nella storia del calcio. Cristiano è ...