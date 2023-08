Roma Minacce | pedinamenti | calci e pugni alla porta di casa | stalker in manette

(Di venerdì 4 agosto 2023)– I Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 19 anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. La rottura della relazione sentimentale con una ragazza 18enne non è mai stata accettata dal giovane che, nel tentativo di riconquistarla, ha iniziato a porre in atto commenti via via sempre più invadenti, a partire dalle frequenti telefonate fino ad appostamenti sottodella ragazza. A seguito di tali gesti, che hanno messo inrme anche la madre della giovane, è stata presentata la denuncia ai Carabinieri, che ha permesso di attivare la procedura del “codice rosso”. Il culmine della situazione divenuta ormai insostenibile è arrivata la notte del 27 luglio scorso, quando il 19enne si è presentato sotto...

