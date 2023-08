Roma | la denuncia della Uil | “Scala antincendio inutilizzabile | Cto a rischio”

(Di venerdì 4 agosto 2023)– Una rapida verifica ed un veloce adeguamento alla normativadel Cto di Garbatella. E’ questo l’oggettolettera indirizzata ai vertici dell’Asl2, tra cui il Direttore Generale, da parte di Uil-Fpl. Il sindacato, come abbiamo raccontato, si era già fatto sentire per chiedere l’assunzione a tempo indeterminato di medici del Lavoro, da destinare al Cto e all’ospedale Sant’Eugenio (leggi qui). La questionenormativa anti-incendio, tuttavia, non è nemmeno una cosa strettamente nuova. Già nel maggio 2023, infatti, Uil aveva messo nero su bianco la stessa richiesta, tramite una lettera inviata all’Asl. Mesi dopo, tuttavia, se ne torna a parlare. Secondo quanto si legge nel documento, inviato nella mattinata dello scorso 2 agosto, la...

Intanto, dopo unadella Rai e dell'Associazione nazionale teleradio indipendenti, a metà ottobre del 1984 i pretori di Torino,e Pescara emanano dei decreti ingiuntivi alla Fininvest di ...Parla un residente del quadrante che la scorsa notte è andato a fuoco a, una persona che da più di un anno sta denunciando la situazione di pericolosità e degrado ... Unaforte che, stando ...Leggi anche In fila per un taxi a, attese fino a oltre 2 ore [VIDEO] La capitale è sold out per il turismo. La categoria: le macchine e le licenze sono poche, le tariffe minime non sono ...

La denuncia dopo il rogo della discarica abusiva a Roma: 'È un anno che incendiano tutto' Repubblica TV

La Procura di Perugia indaga su un’attività di “dossieraggio” a carico di potenti e politici che avrebbe al centro un finanziere distaccato alla procura nazionale antimafia nel ...Sul tavolo anche fondi per l'incentivo alla conversione ecologica del parco delle auto bianche e degli Ncc ...