Roma | forte temporale sulla città | rami caduti e auto danneggiate Sabato allerta gialla

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un violentosi è abbattuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto, su alcune zone di. Non si segnalano feriti, ma la caduta diha provocato danni a delleparcheggiate. L’Italia è alle prese con il ciclone Circe, che in queste ore sta portando instabilità su diverse regioni. Per domani,5 agosto, nel Lazio c’è