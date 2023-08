Roma Brucia discarica abusiva a Ponte Mammamolo | rischio fumo tossici | Arpa al lavoro

(Di venerdì 4 agosto 2023)– A poco meno di una settimana dal maxi rogo che ha devastato un impianto di rifiuti alle porte di, un’altra(questa volta) nella periferia della Capitale. Dalle ore 23 di ieri sera, infatti, squadre dei vigili del fuoco sono impegnate aMammolo dove una maxie alcune baracche hanno preso fuoco. Stamattina, dopo una notte di, le fiamme risultano essere sotto controllo e sono in corso le lunghe operazioni di bonifica anche con mezzi meccanici. Sul posto anche personale diLazio per i rilievi ambientali. Secondo Legambiente si tratta di un ulteriore dimostrazione della presenza delle Ecomafie a, la cui provincia è in testa alla ...

Una colonna di fumo alta diversi metri con lingue di fuoco che si potevano vedere da chilometri di distanza. Paura aper un maxi incendio che si è sviluppato nella notte a Ponte Mammolo e visibile nelle zone di Colli Aniene, Pietralata, Casal Bruciato, San Basilio, Casal Bertone e Tiburtino. A bruciare una ...Alle ore 10,06 di venerdì 4 luglio, sulla pagina Facebook del Comune diè stato pubblicato il seguente messaggio: "Incendio in zona Ponte Mammolo: raccomandazioni per i cittadini. A scopo ...L'accaduto Ancora fuoco a. Nella Capitaleun'altra discarica , un'area di smaltimento abusivo a Ponte Mammolo , dove intorno alle 23.30 di giovedì, 3 agosto, è divampato un incendio . Le fiamme hanno distrutto ...

Roma brucia di nuovo: incendio in una discarica abusiva nella zona est della capitale RaiNews

Ogni città, borgo e paese ha una storia, cultura e tradizione da tramandare. Inoltre esiste anche il nome segreto che fin dall'antichità doveva rimanere nascosto per un motivo ...Sta per iniziare un nuovo weekend, il primo di agosto. Qualcuno è già partito per le vacanze, qualcun altro si sta preparando e c'è chi, invece, resta in ...