Roma brucia ancora | in fiamme una discarica abusiva e alcune baracche a Ponte Mammolo – Il video

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’odore di materiale plasticotoaleggia nella zona a Sud di, che un altro incendio si abbatte nella zona della Capitale. Il 29 luglio, a Ciampino, era stato colpito dalleun impianto di trattamento dei rifiuti. Oggi, a prendere fuoco, in zona, è sempre la spazzatura. A comunicarlo sono gli stessi Vigili del fuoco, attraverso il proprio canale social ufficiale: «Dalle ore 23 di ieri sera – 3 agosto – siamo impegnati aper l’incendio di rifiuti in unae di, zonasotto controllo, in corso le lunghe operazioni di bonifica anche con mezzi meccanici». Alle ...

Alle ore 10,06 di venerdì 4 luglio, sulla pagina Facebook del Comune diè stato pubblicato il seguente messaggio: "Incendio in zona Ponte Mammolo: raccomandazioni per i cittadini. A scopo ...L'accaduto Ancora fuoco a. Nella Capitaleun'altra discarica , un'area di smaltimento abusivo a Ponte Mammolo , dove intorno alle 23.30 di giovedì, 3 agosto, è divampato un incendio . Le fiamme hanno distrutto ...A comunicarlo sono gli stessi Vigili del fuoco, attraverso il proprio canale social ufficiale: "Dalle ore 23 di ieri sera - 3 agosto - siamo impegnati aper l'incendio di rifiuti in una ...

Roma brucia di nuovo: incendio in una discarica abusiva nella zona est della capitale RaiNews

Un maxi incendio si è sviluppato a Roma nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio in zona Ponte Mammolo: in fiamme una discarica abusiva.Un vasto incendio di sterpaglie e rifiuti è divampato ieri sera, poco prima della mezzanotte in via di Ponte Mammolo nei pressi del civico 61 sulla sponda del fiume Aniene. Bruciano, ...