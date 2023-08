Rodriguez | «Toro | Buongiorno al centro della difesa si esalta»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Le parole di Ricardo, difensore del Torino, dopo il pareggio delcontro il Lens in amichevole Il Torino ha effettuato un ottimo test in Francia, pareggiando 0-0 con il Lens, squadra classificatasi seconda, alle spalle del Psg, nell’ultima Ligue 1. A La Gazzetta dello Sport, il capitano Ricardoha fatto il punto sullo stato dei lavori in casa granata. IL PAREGGIO DI LENS – «Ci dice che, al netto delle difficoltà che si incontrano in questa fase, abbiamo fatto una buona prestazione. Il nostro pareggio è stato gratificante. Si è visto quanto loro siano più avanti sul piano fisico rispetto a noi. D’altronde, cominceranno il campionato la prossima settimana: il Lens è una squadra forte, che parteciperà alla Champions. Questo pari è un buon segnale». ILOGGI – «Si può dire che siamo ...

