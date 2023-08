Rivoluzione Nazionale | cambia il vice di Mancini | svelati tutti i nomi del nuovo staff

(Di venerdì 4 agosto 2023) Maggior fiducia e un ruolo ancor più importante per Roberto. L'attuale ct della, campione d'Europa nel 2021, coordinerà tutto il settore giovanile azzurro: oltre all' Italia dei "...

Maggior fiducia e un ruolo ancor più importante per Roberto Mancini. L'attuale ct della, campione d'Europa nel 2021, coordinerà tutto il settore giovanile azzurro: oltre all' Italia dei "grandi" anche l'Under 21 e l'Under 20 . Lo ha annunciato la Figc al termine della riunione ...Sale nellamaggiore, come vice di Roberto Mancini , Alberto Bollini che ha guidato l'U19 ... si tratta di un'evoluzione e non di unaperché ripartiamo con idee nuove, ma anche da ...maggiore: arriva Barzagli come collaboratore. Le novità emerse dal Consiglio federale non ... C'è stata una sorta dianche all'interno dello staff della prima squadra con l'unico ...

