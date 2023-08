(Di venerdì 4 agosto 2023) Ile gli eventi climatici estremi di quest’estate mettono a repentaglio la sopravvivenza, negli Stati Uniti. Le temperature del mare al largo delle coste dello Stato hanno infatti superato i 30 gradi celsius, con picchi intorno ai 35, minacciando il corallo, che normalmente sopravvive fino ai 28,8 °. Stando ai datiNational Oceanic and Atmospheric Administration, le barriere corallinegenerano entrate per 2 miliardi di dollari ogni anno e 70.400 posti di lavoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ile gli eventi climatici estremi di quest'estate mettono a repentaglio la sopravvivenza della barriera corallina della Florida, negli Stati Uniti. Le temperature del mare al largo ...Nel caso degli sport invernali, l'impattoè drammatico: "Sta diventando molto difficile mantenere le piste di sci o il bob", ha sottolineato Orr. "La maggior parte delle piste, ...SBTi ha considerato gli obiettivi per l'abbattimento delle emissioni dirette (Scope 1 e 2) di Mundys adeguati per mantenere ilentro una traiettoria di 1,5°C. Si tratta del ...

Riscaldamento globale, a rischio la barriera corallina della Florida La Sicilia

Mentre il sole scompare dietro lo skyline rinascimentale di Pienza nella collina di fronte, in Val d'Orcia, dentro le mura di Monticchiello si accendono le luci sul palcoscenico in piazza per lo spett ...(Adnkronos) – Il riscaldamento globale e gli eventi climatici estremi di quest’estate mettono a repentaglio la sopravvivenza della barriera corallina della Florida, negli Stati Uniti. Le temperature d ...