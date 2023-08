Repubblica – Napoli | summit di mercato tra De Laurentiis e Garcia | Ecco cosa filtra

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 4 agosto 2023) Incontro tra Dee Spalletti a Castel di Sangro per fare il punto sul. Priorità al difensore Kilman in pole ma piacciono Mavropanos e Murillo. Calciodiin casa. Secondo quanto riportato da, Rudiha concesso un giorno di riposo al gruppo, approfittandone per fare il punto della situazione con Dee la dirigenza sugli obiettivi per rinforzare la rosa. Priorità al difensore centrale dopo l’addio di Kim Min Jae. Salta definitivamente la pista Danso, con il Lens che sui social ha preso in giro gli azzurri dopo il rinnovo del giocatore. Ilpunta su Max Kilman del Wolverhampton, primissima scelta fin dall’inizio. Si ...