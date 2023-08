Renault Fusilli “Uniamo prima le persone | poi i luoghi”

(Di venerdì 4 agosto 2023) LOCOROTONDO (BARI) (ITALPRESS) –torna in Valle d’Itria per il secondo anno di fila e, sull’onda della partnership con il Viva! Festival, giunto alla sua settima edizione, presenta il proprio manifesto per un futuro human-centric. Confermando la propria presenza al fianco di un festival che da sempre si pone l’obiettivo di creare un legame intenso con il territorio attraverso la musica, il marchio francese sottolinea la propria visione che, negli intenti di sempre, mette gli esseri umani al centro di tutto: l’obiettivo dichiarato del brand è quello di trasmettere emozionidi collegare, di migliorare la qualità della vitadi migliorare la qualità della guida.A LocorotondoItalia ha portato tre autovetture che, in questo senso, spiegano bene il futuro della casa ...

"Per noi - spiega l'amministratore delegato diItalia Raffaele- la musica è passione ed emozione, è un viaggio con gli altri ma anche con se stessi. Poi, soprattutto, unisce e ...' Il rapporto uomo - auto è cambiato - sintetizza Raffaele, ad diItalia - prima era il guidatore ad adattarsi alla macchina, oggi è l'automobile che deve adattarsi all'uomo '. Ecco ...Post di Francesco Semeraro , CEO & Co - Founder di Voltaage - Viviamo in un'epoca in cui persone come Raffaele, Amministratore Delegato diItalia, afferma che si venderanno sempre meno auto e lo fa davanti a tutte le concessionarie del gruppo in Italia al dealer day di Verona (principale evento ...

