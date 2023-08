Reddito di cittadinanza | i limiti del taglio “al buio” fatto dal governo e tre idee per una vera riforma

(Di venerdì 4 agosto 2023) Suldi(Rdc), ilbrancola nel. Ma è unche i creatori del Rdc hanno contribuito a creare. Non tutti ricorderanno che ai tempi della creazione... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In questi giorni il brutto crocevia della propaganda è stato illuminato dalla demagogia dell'avvocato: la strada sbarrata aldisi è incrociata con quella scoscesa del salario ...Ai disperati di oggi, chiamati più prosaicamente poveri, la sinistra populista italiana offre adesso ildie l'utopia della 'liberazione dal lavoro'. Non è la scoperta dell'...Un esempio da manuale Ildi. Questa legge è stata universalmente giudicata deleteria e insostenibile. E infatti il sussidio è morto il giorno in cui gli italiani hanno votato ...

Caos reddito di cittadinanza, ora la commissaria Inps ammette: “Sms doveva essere più accurato” Il Fatto Quotidiano

Se si vuole migliorare l’occupabilità dei beneficiari bisogna investire e non tagliare nel breve periodo, così da poter poi raggiungere risparmi e potenzialmente anche guadagnare nuove risorse nel med ...A differenza di Parigi, da noi i poveri restano a casa pure se gli tolgono il Reddito di cittadinanza. Zero proteste dopo la fine del sussidio ...