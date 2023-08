Reddito di cittadinanza | Calderone | “506 milioni percepiti indebitamente”

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – “Dai controlli della Guardia di Finanza, a decorrere dall’introduzione delfino al primo semestre 2023, risultano assegnirichiesti per un ammontare di 506”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira, nel corso dell’informativa suldiin Aula al Senato. “Nell’attività di controllo sui percettori didi, effettuati dall’ispettorato nazionale per il lavoro e dal nucleo dei carabinieri tra il 2019 e il 2023, sono stati intercettati 35.737 percettori irregolari o con necessità di regolarizzare la posizione”, ha aggiunto. Replicando alle dure critiche che arrivano da Pd e M5S, la ministra ha ...

Quando si dice tempismo. La sinistra scende in piazza contro la povertà, minaccia sfaceli perla rimodulazione deldi, mette sul tavolo la questione delminimo a nove euro l'ora e uno dei suoi leader, Piero Fassino , peraltro già segretario dei Ds, partito antesignano del Pd, pensa ...È logico che prima o poi la cuccagna deldidovesse finire. - In Campania ci sono 108mila posti di lavoro disponibili che nessuno intende occupare. E poi ci sono 25mila ...Dopo una settimana di caos per lo stop aldi, la ministra per il Lavoro Marina Calderone si è presentata in Aula a Palazzo Madama per l'informativa richiesta dalle opposizioni. La ministra ha rivendicato l'intervento dell'...

Con il grido perentorio e sovranista di "E' finita la bacchia", variante romanesca di " E' finita la pacchia", la nostra premier multilingue Meloni, in missione (...) ...E giunse il giorno della decapitazione del Reddito di cittadinanza. Una decisione annunciata dal centrodestra fin dalla stesura del programma con cui i partiti della coalizione si sono presentati alle ...