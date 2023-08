Record negativo per la temperatura degli oceani | 20 | 96°C Possibili effetti | dai rischi per la catena alimentare agli squali più aggressivi

(Di venerdì 4 agosto 2023) Scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello del mare e mancato assorbimento dell’anidride carbonica nell’atmosfera. Ma anche danni al mercato ittico eo di aumento di attacchi dei predatori marittimi, come gli. Sono solo alcune delle terribili conseguenze che può avere il rapido riscaldamento dei nostriche, questa settimana, ha toccato il nuovo, 20,96 gradi, secondo quanto registrato dal servizio sui cambiamenti climatici dell’Unione Europea Copernicus. A riportarlo è la Bbc. Secondo gli scienziati, stiamo sottoponendo glia uno stress maggiore di quanto abbiamo mai fatto in qualsiasi momento della storia. A dimostrare il rapido peggioramento delle condizioni dei nostri mari c’è la velocità con cui è stato infranto l’ultimo ...

Il risultato netto al 30 giugno 2023 èper 2,6 milioni di euro, generatosi prettamente nel ... trainati dal settore Ferroviario e da quello Energy Automation, ha raggiunto il valoredi ...Segnosi prevede anche nei paesi scandinavi e nel Nord Europa; mentre la Francia stima un ... La produzione biologica italiana diminuisce leggermente rispetto alla produzionedello ...Nepotismo Abuso di potere O semplicemente una debacle sportiva È diventato un caso, non solo in patria, il) di 21"81 nei 100 metri dell'atleta somala Nasra Ali Abukar. L'atleta ha partecipato a una batteria di qualificazione dei 100 metri donne delle Universiadi in corso in Cina , ...

Record (negativo) per la temperatura degli oceani: 20,96 C°. Possibili effetti: dai rischi per la catena… Il Fatto Quotidiano

Nuovo record, in negativo, per gli Oceani. I grandi Mari hanno raggiunto la loro temperatura più calda mai registrata mentre assorbono il ...I cambiamenti del clima continuano a interessare non solo la terraferma, con eventi atmosferici estremi, ma anche i mari. Questa settimana gli oceani hanno toccato il record storico di temperatura a 2 ...