Record di temperatura per gli oceani | le acque toccano 20 | 96 gradi

(Di venerdì 4 agosto 2023) Glinon sono mai stati così caldi. Questa settimana, secondo i dati di Copernicus, sito europeo di monitoraggio delladegli, hanno toccato ilstorico di 20,96centi, superando quello precedente registrato a marzo 2016 di 20,95. Lo riporta la Bbc. Leggi anche: A maggio glipiù caldi di sempre: i dati (che preoccupano) di Copernicus Perché nonostante le piogge resta ancora il problema siccità: cosa non funziona e le possibili soluzioni La Groenlandia “si scioglie”: 10 miliardi di tonnellate d’acqua si riversano nell’oceano – Le immagini L'articolo proviene da Open.

