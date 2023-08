Re Carlo inizia le sue vacanze estive e sceglie una meta insolita

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il mese di agosto è stato scelto anche da reper le sue. Accompagnato dalla moglie Camilla, il Sovrano ha dato vita al proprio periodo di riposo allontanandosi dalla storica tradizione intrapresa da sua madre, la regina Elisabetta.III è giunto nella sua metà circa una settimana fa, pronto a soggiornarvi per un paio di settimane. Secondo le informazioni riportate dall’Hello Magazine!, reIII non si è diretto subito al Castello di Balmoral – situato in Scozia – come ha fatto per tutte le estati della sua vita. Il Sovrano, salito sul trono lo scorso settembre, ha deciso di inaugurare il proprio periodo dirisiedendo nella sua remota casa scozzese del Castello di May che si trova vicino alla cima di ...