...Consiglio dei Ministri - su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy - lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rce prevede un...Il governo estende l'dell'assicurazione responsabilitĂ civile ai monopattini e alle biciclette elettriche. Lo ha fatto nel Consiglio dei ministri della sera del 3 agosto, in cui ha approvato in via preliminare, su ...... su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di RCe prevede unspecifico per i veicoli ...

Rc auto, obbligo per i monopattini e diritto alla sospensione sull’auto: ecco le nuove regole ilmessaggero.it

(Teleborsa) - Via libera, in via preliminare, in Consiglio dei Ministri - su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy - lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva eur ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare o schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di RC Auto Arriva la Rc auto obbligatoria ... definendo i casi ...