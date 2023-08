Un 17enne, attualmente detenuto per altra causa, e' stato individuato dai carabinieri quale presunto autore di due, avvenute il 13 e il 14 marzo scorsi a Livorno, nel quartiere Corea, ai danni di un 75enne e di un 13enne. Quest'ultimo fu anche ferito con un coltello a un braccio dopo essersi rifiutato di ...... attualmente detenuto per altra causa, gravemente indiziato di essere l'autore di due... nei pressi della fermata dell'autobus sita in questa via Gobetti, un75enne, mentre era in ...... senza distinzione tra furti aggressioni scippi risse e. La criminalità non sembra dormire ... ha così pensato di scagliarsi su 'quell'' a lui sconosciuto e derubarlo. Sotto il sole di ...

Rapine ad anziano e a un minore a Livorno, indagato un 17enne ... Agenzia ANSA

Un 17enne, attualmente detenuto per altra causa, e' stato individuato dai carabinieri quale presunto autore di due rapine, avvenute il 13 e il ...I fatti tra marzo e giugno a Morbegno: il malvivente aveva spintonato una commessa per impossessarsi di un giubbotto e strappato la collana d'oro a un uomo, facendolo cadere rovinosamente ...