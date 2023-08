Ragazza morsa su una natica | il referto sessista al pronto soccorso | “Cane buongustaio” E il medico viene sospeso

Ed è a quel punto che si è sentita dire dal medico che il cane che l'avevaera "un ... Le parole della, come riportate dal Giornale di Merate : "A quell'ora non c'era più nessuno e i ...Si è recata in ospedale per farsi medicare dopo essere statada un cane su una natica. Ma oltre le cure del caso, unadi 28 anni si è ritrovata a doversi difendere da battute e apprezzamenti fuori luogo da parte del medico di guardia, confermate ...Il medico a modo suo pensava di essere simpatico, ma quella frase è stata giudicata sessista dallache non l'ha presa affatto bene e che ha deciso di denunciare l'accaduto. 'al gluteo ...

Ragazza morsa su una natica, il referto sessista al pronto soccorso: “Cane buongustaio”. E il medico viene so… la Repubblica

Il fatto è avvenuto presso il San Leopoldo Mandic di Merate. Battute e apprezzamenti per una 28enne, confermate dall'anamnesi. Lo sfogo della vittima: "E se ...