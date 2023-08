Radiofreccia | dove è stato girato il film?

...un lungo flashback che racconta la storia di Radio Raptus e di come si sia trasformata in. Lo spettatore viene allora gettato indietro, al 1975, in un piccola cittadina reggianail ......, Ligabue nel 1999 vinse tre David di Donatello, due Nastri d'argento e un Globo d'oro.21.20 Ladj Ly rivisita I miserabili di Hugo in una trasposizione moderna alle porte di Parigi......ricevuto la candidatura al ciak d'oro per la sua interpretazione del ruolo di Tito in... Ha studiato in Francia, in Australia e in Germania e da 10 anni vive a Bruxelles,lavora alla ...

Radiofreccia, il debutto alla regia di Luciano Ligabue ilGiornale.it

Radiofreccia è il film che segna il debutto dietro la macchina da presa del cantante Luciano Ligabue. Un esordio che ha avuto un successo inaspettato ...Disponibile online sulle piattaforme streaming e in formato fisico "Ricco di Famiglia" di Little Taver, il rocker di Correggio.