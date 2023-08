Quando Pd e Cgil definivano il salario minimo “una sciocchezza” Imbarazzante vuoto di memoria

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lacorta del Pd, seconda puntata. Per la segretaria Schlein ora la misura è la madre di tutte le battaglie. Ma c’è stato un tempo – non molto lontano- in cui per il suo partito il Pd ilera un falso problema. Cambiare idea in poco tempo su due misure come reddito di cittadinanza eè imparazzante, ma nel Pd la faccia di bronzo non fa difetto. Inseguire il M5S per sopravvivere sta diventando sempre più. Sulla sceneggiata in Aula a Montecitorio per rinvio del voto della proposta unitaria di grillini, Pd, Azione e Verdi-Sinistra bisogna riportare indietro le lancette dell’orologio politico. Esponenti autorevoli della sinistra dem come gli ex ministri del Lavoro Cesare Damiano e Andrea Orlando la pensavano in maniera opposta alla Schlein ...