Putin firma la legge anche innalza il limite di età per il servizio militare obbligatorio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il presidente Vladimirhato lacheilmassimo di età per la coscrizione, mentre Mosca continua i suoi sforzi per ampliare il bacino di potenziali reclute per ...

La versione finale della legge elimina gli emendamenti originali - che erano stati approvati daa dicembre - che cercavano di aumentare gradualmente i limiti di età inferiore e superiore per un ...... il Generale Assimi Goïta, amico intimo del Boss Yevgeny Prigozhin e molto vicino al Presidente Vladimir. Non si hanno al momento ulteriori notizie sulladi eventuali accordi tra Niger e ...Al Vertice di San Pietroburgo,ha firmato accordi di cooperazione tecnico - militare con ... il presidente Zelenskyuna legge che sposta la festività del Natale dal 7 gennaio " come in ...

Il governo italiano ha messo a disposizione un volo speciale per i 91 italiani in Niger, dopo il colpo di Stato della settimana scorsa, ma insiste ...Guerra a tutto campo. Mosca non è riuscita a «isolare» la popolazione russa dalla guerra in Ucraina: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.