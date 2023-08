Puglia | maltempo | allerta da stasera per possibili temporali | grandinate e vento forte Protezione civile | previsioni meteo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attivita’ elettrica, localie forti raffiche di.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolodaper

... ad esempio, o ino in Sicilia: ovunque si formeranno dei forti temporali, ci sarà la ... E per chi si trovasse in montagna, sorpreso dal"In montagna diventa più complicato, perché ...Le terribili ondate diche hanno colpito l'Italia da Nord a Sud fra grandinate, nubifragi, ... Sono in tutto 70mila gli ettari coltivati a pomodoro da salsa , con lapunta di diamante ...Inci potrebbero essere anche picchi di 37 gradi e in Sicilia di 34 . Ma poi le cose ... oltre alè previsto un brusco calo delle temperature , in alcuni casi anche superiore ai dieci ...

Il maltempo si avvicina alla Puglia: previsti temporali per la giornata di sabato BrindisiReport

Weekend di maltempo in tutta Italia in quella che viene considerata dagli esperti una parentesi autunnale in piena estate. La Protezione civile ha diramato per oggi, venerdì 4 agosto, l'allerta aranci ...Il maltempo sta entrando nel vivo, come ampiamente annunciato nei precedenti editoriali. L'aria fresca e instabile nord-atlantica sta scivolando ...