Pubertà precoce | i dati parlano chiaro | tutta colpa del Covid

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023), gli ultimiche sono stati emanatifin troppo: alla fine ladi tutto è solamente delI numeri, come riportato in precedenza,fin troppo. Nelle ultime ore è stata rivelata una statistica da parte dell’Università di Genova in collaborazione con l’Istituto Gaslini (finanziato dal Ministero della Salute italiano). A quanto pare il numero di ragazza, con diagnosi, è decisamente aumentato durante il periodo della pandemia da-19. A cosa è dovuto tutto questo? Le cause, a dire il vero, possono essere tante. In primis, i fattori di rischio principali, sono le tantissime ore trascorse a guardare la televisione. ...