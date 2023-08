Psg | Luis Enrique rompe il silenzio | la risposta social alle voci sull' addio

PARIGI (FRANCIA) - Scoppia il casoEnrique al Paris Saint - Germain . O forse no. Dopo la grana Mbappé e le clamorose voci riportate da 'Marca' in merito a un possibile e prematuro addio del tecnico spagnolo ai campioni di Francia ...Per ora il casoEnrique sembra rientrato. Uno in meno in un 2023 turbolento per il club parigino.Punti chiave 10:12Enrique smentisce le dimissioni 10:09 Lazio, visite mediche per Kamada

