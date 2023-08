PSG | Luis Enrique allontana le voci sull'addio | 'Uno per tutti | tutti per uno'

Anche quest'estate, come capita ormai da diversi anni, il nome del portierone delè stato accostato alla società bianconera. Donnarumma (LaPresse) - Calciomercato.itL'arrivo a Parigi di...PARIGI (FRANCIA) - Scoppia il casoEnrique al Paris Saint - Germain . O forse no. Dopo la grana Mbappé e le clamorose voci riportate da 'Marca' in merito a un possibile e prematuro addio del tecnico spagnolo ai campioni di Francia ...Per ora il casoEnrique sembra rientrato. Uno in meno in un 2023 turbolento per il club parigino.

Clamoroso dalla Spagna: "Luis Enrique starebbe meditando di lasciare il PSG" - Sportmediaset Sport Mediaset

E' vicino a sbloccarsi il passaggio di Gianluca SCAMACCA all'Inter. Il West Ham ha infatti individuato in Italia il sostituto che cercava. Si tratta di M'Bala NZOLA, attaccante del retrocesso Spezia.PARIGI (FRANCIA) - Scoppia il caso Luis Enrique al Paris Saint-Germain. O forse no. Dopo la grana Mbappé e le clamorose voci riportate da 'Marca' in merito a un possibile e prematuro addio del tecnico ...