Problemi di salute per Francesca Michielin | annullati due concerti «Farò un’operazione nei prossimi giorni» – Il video

(Di venerdì 4 agosto 2023)Michelin ha alcunidi, tanto da esser costretta ad annullare due date estive. È stata la stessa cantautrice ad annunciarlo su Instagram: «Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema diper cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi, sono costretta ad annullare queste due date». «Ho un problema di– spiega – ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmatonei». L’artista ha tranquillizzato i fan, a breve tornerà a cantare, ma avrà bisogno di un po’ di riposo: ...

Francesca Michielin annulla due concerti perdi. La popolare cantautrice originaria di Bassano del Grappa, via social, comunica ...... mese di Agosto 2023: amore, lavoro eL'oroscopo del mese di Agosto 2023, per il segno dell'Ariete, prevedein amore : dispute e piccoli battibecchi, contrasti e un po' di tensione. ...Quest'ultima, però, ultimamente sta avendo diversidi, essendo stata anche operata d'urgenza . Per questo, una sua possibile partecipazione potrebbe essere a rischio. Il cast non sarà ...

