Presentata la lista degli acquisti | Garcia ha fatto le sue richieste

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Mercato poco movimentato per il Napoli, ma le necessità restano le stesse. Rudiha espresso le sue priorità. Una in particolare Sono momenti di riflessione in casa Napoli. C’è la necessità di rinforzare la rosa dei campioni d’Italia. E bisogna farlo con un certo tempismo: manca sempre meno all’inizio del campionato ed il Napoli è sì competitivo, ma anche manchevole in alcune zone strategiche del campo. Proseguono in queste ore i confronti tra lo scouting, il diesse Meluso ed il tecnico Rudi. Che ha intenzione di ripetere lo straordinario cammino del predecessore Spalletti, migliorandosi perché no, proprio come avvenne a Roma. Per farlo, però, i rinforzi sono necessari. Il tecnico in questo senso ha le idee più che chiare. Napoli,è stato chiaro: ecco in quali ruoli occorrono rinforzi Kim è partito, destinazione ...