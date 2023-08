Premio Giovane Allevatore | A presidio della Tradizione Agropastorale Abruzzese

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'Aquila - Unper ricordare 4 personaggi che, a vario titolo, hanno contribuito al mantenimento: Giulio Petronio, Gregorio Rotolo, Giovanni Cialone e Pierluigi Imperiale. Il GAL Gran Sasso Velino, in rappresentanza dei GAL abruzzesi, ha organizzato unnazionalepastorizia in memoria dei personaggi ricordati. Facendo seguito a quanto annunciato il 24 settembre 2022 a Torino, nel corsogiornata dedicata al pranzo dei pastori in occasione di “Terra Madre”, questa prima edizione intende dare un riconoscimento al piùpresente nella rassegna ovini 2023 a Campo Imperatore. E’ Lorenzo Damiani di Barisciano il premiato...

...Ilverrà consegnato in occasione del raduno a Campo Imperatore sabato 5 agosto. A premiare Lorenzo Damiani sarà il Presidente del GAL Gran Sasso Velino Paolo Federico. Premiare un......caused in cheerful audience"del Pubblico " JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia)...uno degli astri nascenti del nostro teatroEra da molto tempo che non vedevo un attorstare in ...... di Laura Luchetti, tratto liberamente dall'omonimo romanzo di Cesare Pavese (vincitore del... ha al centro nella Torino del 1938, il rapporto che nasce tra Ginia (Vianello),sartina di ...

Premio Giovane Allevatore: A presidio della Tradizione ... abruzzo24ore.tv

Economia L'Aquila - 04/08/2023 19:08 - Un premio per ricordare 4 personaggi che, a vario titolo, hanno contribuito al mantenimento della tradizione agropastorale abruzzese: ...C' è anche un' azienda sarda tra le premiate con il "Vaicolbus Academy", il premio riservato alle best practices messe in campo dalle aziende che fanno parte dell'Anav, l'associazione nazionale autotr ...