Pozzuoli | da domani in funzione gli ascensori per il Rione Terra

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEntreranno inalle 18 di5 agosto i dueche collegano Corso della Repubblica aldi(Napoli). Lo rende noto un comunicato. Entrambi gli impianti – da 16 posti complessivi – erano stati consegnati già nel 2019 dal Consorzioal Comune ma la precedente Amministrazione non aveva attivato alcuna procedura utile per metterli in. Essendo infatti equiparati ad un mezzo di trasporto pubblico, per poterli rendere fruibili alla collettività era necessario individuare e formare un responsabile tecnico, individuare una società per la manutenzione e la vigilanza e richiedere l’autorizzazione a Città Metropolitana per attivarli. “In sei mesi abbiamo ...