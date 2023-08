Portogallo | Papa Francesco dà il cinque al bambino in sedia a rotelle

(Di venerdì 4 agosto 2023) su Tg. La7.it - Scambio affettuoso di saluti trae un bimbo ina Lisbona, in. Il Pontefice, anche lui in, ha salutato ...

Scambio affettuoso di saluti traFrancesco e un bimbo in sedia a rotelle a Lisbona, in. Il Pontefice, anche lui in sedia a rotelle, ha salutato con il "cinque" il piccolo e poi ha scambiato con lui alcuni doni. L'...Francesco ha scambiato si è fermato davanti a un bambino, all'ingresso del centro parrocchiale del quartiere Serafina di Lisbona. Proprio insi sta celebrando la settimana della ...Nel terzo giorno della sua visita inin occasione della Giornata Mondiale della Gioventu',Francesco incontra bambini e anziani nel centro parrocchiale di San Vicente de Paulo a Lisbona. 4 agosto 2023

Papa in Portogallo: arrivato al parco delle confessioni Servizio Informazione Religiosa

Nel terzo giorno della sua visita in Portogallo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventu', Papa Francesco incontra bambini e anziani ...Durante la sua visita di cinque giorni in occasione della Giornata mondiale della gioventù, il pontefice ha visitato un quartiere un tempo degradato della capitale portoghese, elogiando il lavoro fatt ...